بعد "الرسالة المتداولة" المنسوبة لـ"البلدية".. هل تُزال أحياء بمكة؟ هنا الحقيقة

منشورٌ ذُكر فيه أن عدد الأحياء 108 وهو على خلاف "عدد الأحياء الفعلي"

نَفَت مصادرُ صحةَ المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة عدد من أحياء مكة المكرمة، والمنسوب لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وكشف مصدر في أمانة العاصمة المقدسة، أن عدد أحياء مكة 101، وليس كما ذُكر في المنشور المتداول 108 أحياء؛ لافتًا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تصدر شيئًا بهذا الشأن إطلاقًا.

وكانت رسالة التي تم تداولها على نطاق واسع بين أوساط سكان مكة المكرمة، مفادها أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تنوي إزالة عدد من أحياء مكة المكرمة وعددها 108 أحياء؛ فيما لم تصدر وزارة الشؤون البلدية أي تصريح بهذا الخصوص.