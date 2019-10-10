"قسد": الهجوم التركي قتل 9 مدنيين

غداة شن أنقرة عمليتها على شمال سوريا

ذكرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها أكراد، اليوم (الخميس)؛ أن ضربات جوية تركية وقصفًا قتل تسعة مدنيين في شمال شرق سوريا منذ بدأت أنقرة هجومها في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وشنت تركيا عملية أمس بعد انسحاب القوات الأمريكية من منطقة على الحدود؛ مما فتح مرحلة جديدة في الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ أكثر من ثماني سنوات.