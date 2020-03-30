لماذا معدلات الموت بين الرجال من "كورونا" أعلى من النساء حول العالم؟

الأمر ليس حصرياً على الصين بل إيطاليا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية

كشفت البيانات العالمية للمتوفين من جراء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، أن عدد الرجال الذين يموتون أكبر من عدد النساء.

ففي الأيام الأولى من انتشار الوباء اكتشف الباحثون نمطاً غير عادي بين حالات المصابين بالفيروس في الصين، وهو وفاة الرجال من الفيروس أكثر من النساء.

واتضح فيما بعد أن الأمر لم يكن حصرياً على الصين، كما أبلغت إيطاليا وألمانيا وإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية عن ارتفاع عدد الوفيات بين المرضى الذكور بنسبة 50% عن النساء المصابات بذات الفيروس.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه حتى 20 مارس، كان الرجال يمثلون نحو 70% من وفيات "كورونا" في أوروبا الغربية، كما يمثل الرجال نحو 70% من وفيات فيروسات التاجية في إيطاليا، وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمة الصحية الوطنية الإيطالية.

وجد تحليل لأكثر من 25 ألف حالة فيروس "كورونا" من معهد الصحة العالي في روما أن مرضى فيروس "كورونا" الذكور في إيطاليا لديهم معدل وفاة بنسبة 8%، مقارنة بـ 5% للنساء الإيطاليات، وجد نفس التحليل أن الرجال يمثلون أغلبية طفيفة فقط من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إيطاليا نحو 58%.

وفي إسبانيا، وجد معهد كارلوس الثالث الصحي أن الرجال يمثلون نحو 52% من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد و66%، أما في كوريا الجنوبية فمعدل الوفيات بين الرجال في يبلغ نحو 1.9% مقارنة بـ1.1% للنساء، وفي نيويورك كشفت إدارة الصحة أن الرجال يمثلون 56% من حالات الإصابة و61% من الوفيات.

ويتوقع الباحثون أن أحد التفسيرات المحتملة لارتفاع معدلات الوفيات بين الرجال هو أنهم يدخنون السجائر أكثر من النساء في المتوسط، ويزيد التدخين من خطر الإصابة بمجموعة من مشاكل الجهاز التنفسي.

ويشكك بعض الباحثين بأن بعض العوامل البيولوجية قد تجعل الرجال أكثر عرضة للحالات الشديدة من "كورونا"، ومنها أن حالات ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعاً بين الرجال من النساء إلى جانب أمراض الرئة والصدر والسكري.