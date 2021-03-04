"صحة جدة" تطلق حملة تطعيم "كورونا" لمرضى الرعاية الصحية المنزلية

استكمالاً للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية في محاصرة الفيروس ومنع انتشاره

أطلقت صحة جدة صباح اليوم الخميس الفرق الميدانية للعمل على تطعيم المرضى المسجلين بقوائم الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كوفيد -19 في منازلهم .

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح - بفضل الله - في التصدي لهذه الجائحة، وهو ما يؤكّد حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على الاهتمام والعناية بصحة المواطنين والمقيمين كافة على أرض المملكة .

وأكدت الصحة أن التطعيم التي تقوم بتنفيذه إدارة الرعاية الصحية المنزلية يحظى بدعم من وزارة الصحة، وأن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر كافة الاشتراطات لحصولهم على اللقاح حماية لأنفسهم ومن حولهم .