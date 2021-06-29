"بايدن": قصف الميليشيات في سوريا والعراق رسالة لإيران

أكد أنه تم استهدافها بسبب شنها هجمات ضد مصالح أمريكية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن "الضربات في سوريا والعراق رسالة لإيران" حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال "بايدن" في رسالة وجهها لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء، قال إن الولايات المتحدة قصفت مواقع بسوريا والعراق لميليشيات تابعة لإيران أمس الأول.

وشدد الرئيس الأميركي على أن استهداف ميليشيات تابعة لطهران هو لشنها هجمات ضد مصالح أميركية.

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29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 11:31 PM

أكد أنه تم استهدافها بسبب شنها هجمات ضد مصالح أمريكية

"بايدن": قصف الميليشيات في سوريا والعراق رسالة لإيران

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن "الضربات في سوريا والعراق رسالة لإيران" حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال "بايدن" في رسالة وجهها لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء، قال إن الولايات المتحدة قصفت مواقع بسوريا والعراق لميليشيات تابعة لإيران أمس الأول.

وشدد الرئيس الأميركي على أن استهداف ميليشيات تابعة لطهران هو لشنها هجمات ضد مصالح أميركية.

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