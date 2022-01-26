بدء استقبال طلبات "متعهدي الإعاشة" لموسم حج 1443هـ

ضِمن جهود تسخير كل الإمكانيات لخدمة لضيوف الرحمن

دعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية، متعهدي الإعاشة الراغبين في تأهيل منشآتهم، لتقديم طلبات الإعاشة لموسم حج 1443هـ، في إطار الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن، وبهدف تقديم خدمات مميزة وبجودة عالية.

وأوضحت إدارة المنشآت التجارية أنه سيتم استقبال الطلبات عبر منصة مركز معلومات الإعاشة من خلال الرابط https://cic-eportal.com/home، بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات، التي تُخَوّل أصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين لهذا العام؛ لضمان اختيار أفضل المتعهدين المتخصصين في المجال، في موعد أقصاه 15 شوال 1443هـ.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي من خلال حرص أمانة العاصمة المقدسة، على تسخير كل الإمكانيات اللازمة استعدادًا لتقديم وجبات الإعاشة لضيوف الرحمن بالطرق الصحية الآمنة، ووفق أعلى معايير الجودة في تطبيق شروط سلامة الأغذية، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير المنظمات العالمية.