5 لجان تُنهي القبول إلكترونياً بجامعة عبدالرحمن بن فيصل للعام الجديد

البوابة استقبلت نحو 54 ألف طلب التحاق لطلاب وطالبات الثانوية العامة

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل جميع أعمال القبول للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح أن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة نحو (54) ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية الكترونية متقنة.

وأضاف آل مريح أنه تم الإعلان عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول وبوقت قياسي دون تأخير بالاعتماد على أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطوراً بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع مصادر المعلومات الحكومية الرسمية وخدمات الدعم الدائم التي تقدمها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة والموارد التي سخرتها الجامعة لإنجاح أعمال القبول وبأفضل جودة.

وأكد آل مريح على شفافية الجامعة مع المتقدمين، حيث حرصت الجامعة على تغطية كافة المقاعد الشاغرة واستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين بالإعلان عن دفعة إضافية ساهمت في ترقية كثير من المتقدمين إلى رغباتهم الأعلى وقبول عدد أكبر لإتاحة فرصة أعلى لأبناء وبنات المجتمع.

من جانبه، نوّه مساعد العميد لشؤون القبول تركي بن سليمان التركي بأن عمادة القبول والتسجيل تسعى دائماً لتحقيق رؤية ورسالة وقيم الجامعة بتطبيق مبدأ العدالة والشفافية في قبول الطلبة والسعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالدقة والسرعة للمتقدمين، فقد تم تشكيل (5) لجان لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول منها لجنتي علاقات القبول الرجالية والنسائية التي تعمل خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً في مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالراكة وتعمل هاتين اللجنتين على تقديم المساعدة للمتقدمين والمتقدمات في معرفة المسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول.

وأضاف التركي: عملت لجنة الدعم المباشر للعام التاسع على التوالي في استقبال والرد على استفسارات المتقدمين من قبل موظفين مختصين يقومون بمساعدتهم على مدار الساعة طيلة فترة أعمال القبول حيث تم خدمة (12035) مستفيداً عبر المحادثات الفورية و(4812) مستفيداً عبر البريد الإلكتروني مما كان له الأثر الكبير في التيسير على المتقدمين والحفاظ على صحتهم دون الحاجة لحضورهم إلى مقر العمادة.

وأكّد التركي الاعتماد الكبير على قنوات التواصل الاجتماعي من خلال لجنة تعمل على مدار الساعة للتفاعل مع المتقدمين والمتقدمات عبر كافة وسائل التواصل الرسمية التابعة لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة من خلال الحساب الموحد IAU_AR@ والإجابة عن كافة الأسئلة وتوضيح المسارات والكليات بالإضافة إلى تفعيل خدمة واتساب الأعمال للعام الثالث على التوالي وأثبت نجاحه في الرد على أكثر من 7248 متقدماً ومتقدمة على الرقم الموحد للعمادة (0133332222) والذي يعمل على مدار الساعة للرد على المتقدمين بشكل فوري، ويترأس كافة اللجان لجنة مركزية تعنى بالإشراف والمتابعة لأعمال اللجان السابقة واتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق التكامل وتيسير أعمال القبول مع التأكيد بأن القبول بالجامعة تنافسي بالنسبة الموزونة لتغطية المقاعد الشاغرة متمنيا لجميع الطلبة المقبولين التوفيق في إكمال مسيرتهم الجامعية.