مكة.. "مستشفى المؤسّس" يخدم 6465 حالة عبر النقل الإسعافي خلال 2020

شملت 3387 من الرجال و3078 للنساء بينها 690 داخل مكة و330 خارجها

نجح قسم النقل الإسعافي بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمّع الصحي بمكة المكرّمة، في نقل 6465 حالة إسعافية خلال 2020.

وتنوّعت الحالات المنقولة حيث تمّ نقل 3387 حالة من الرجال و3078 حالة من النساء، وشارك في نقل 690 حالة داخل مكة المكرّمة و330 خارجها، وقام بنقل 78 حالة إلى المطار.

جديرٌ بالذكر أن مركز النقل الإسعافي يُعد من المشاريع الجديدة التي تضمن سلامة النقل الطبي للمرضى والاستجابة للخدمات الإسعافية وفق أعلى المعايير.