عن رأيه في الحكومة المقبلة.. "الحريري": سيقودها "باسيل".. وأرفض شيطنة السنة

نفى مقابلة رئيس الوزراء المكلف

شن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري اليوم (الثلاثاء) هجوماً عنيفاً على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قائلاً: "إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل، ولن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل"، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن شبكة "إم تي في" اللبنانية.

وفي إشارة لعمق الخلاف بينهما، أكد "الحريري" أنه لا يمكن أن يعمل مع "باسيل" الذي يهاجمه على الدوام.

ونفى مقابلة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب عقب تكليفه كما يشاع.

وقال "الحريري": "لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد ولم أسمّ الرئيس المكلّف ولا تغطية له ولا ثقة إذا اقتضى الأمر".

وفي رده على تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ذكر فيه أنه نصحه بقبول تشكيل الحكومة وعدم اللعب بالنار.

قال رئيس الوزراء السابق: "الرئيس بري يعلم أنني لا ألعب بالنار إنما تعوّدت على إطفائها ولست نادماً على الإطلاق".