"مجلس شباب حائل" ينقل تجربته لأمناء مجالس المناطق بالمملكة

خلال اجتماعهم بتبوك.. فعاليات ميدانية وتوعوية وثقافية وإرشادية

نقل أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي، تجربة المجلس، لأمناء مجالس المناطق بالمملكة، في اجتماعهم السادس المنعقد بمنطقة تبوك.

وكان مجلس شباب منطقة حائل، قد ساهم منذ نشأته في عدة فعاليات شبابية وأخرى اجتماعية، كان لها الأثر الكبير في المنطقة.

وجاء الدور الكبير الذي قام به أعضاء المجلس خلال فترة كورونا، بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات بإمارة منطقة حائل، من أبرز الجهود لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، من خلال توزيع المجلس لأكثر من 100 ألف كمام وعدد من المعقمات، على الموظفين ممن لهم ارتباط مباشر مع الجمهور، بما يشمل: (رجال الأمن، وحراس الأمن، والمتطوعين والمتطوعات، وموظفي الجهات الخدمية في منطقة حائل).

واستهدف المجلس خلال فترة الحظر، استراحات الشباب وتوعيتهم بالطرق الصحيحة للوقاية من الفيروس؛ وعدم التجمع داخل الأماكن المغلقة، وأهمية التزام المنزل خلال تلك الفترة.

وشارك المجلس -بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني- في ملتقى الحوار الشبابي الأول؛ تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين المجلس والمركز، استعرض خلاله قصة نجاح شاب ريادي حقق النجاح في المشروعات الشبابية.

ومن ضمن الفعاليات المتميزة للمجلس، جاء تنظيم "مسيرة وطن للخيل العربية" بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، والتي شارك فيها 91 خيالًا من الشباب والفتيات في منطقة حائل، والتي كان لها متابعة جماهيرية كبيرة بالمنطقة وقتها.

من جهته، ساهم المجلس بمبادرة دشنها الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة، والتي جاءت لمعالجة تعثر بعض المقترضين في قطاع المقاهي، ومساهمة أعضاء مجلس شباب المنطقة وتعاونهم المستمر مع الجهات الداعمة لبرامج ومشاريع الشباب بالمنطقة؛ لضمان تمكين المقاهي ونجاحهم في مشاريعهم.

وعلى المستوى السياحي بالمنطقة، ساهم المجلس بفعاليات ميدانية تعريفية وثقافية وإرشادية للمشاركين في رالي حائل الدولي وللزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.

وأظهرت تلك الفعاليات إبراز الموروث الثقافي وتنوعه في المملكة عامة وحائل خاصة والمواقع الأثرية بالمنطقة التي تعود لآلاف السنين قبل الميلاد، والاستفادة من وجود المشاركين في الراليات لنقل انطباع حسن عن المملكة وترحيبها بجميع الزوار من مختلف الدول، كما ساهم برنامج مجلس الشباب بإشراك الشباب والفتيات وتهيئتهم للتعامل مع ضيوف المنطقة من السائحين، وإتاحة الفرص التسويقية لمنتجاتهم.

وشكّل المجلس فريق عمل ميداني لزيارة محافظات المنطقة السبعة، والالتقاء بشبابها لتسليط الضوء عليهم وبحث احتياجاتهم، بتنظيم ورشة عمل مع عدد من شباب وفتيات المحافظات وفق خطة المجلس 2021م، لتحقيق تطلعات الشباب والفتيات وتعزيز إسهامهم في دفع البرامج التنموية وتفعيل المجالات الثقافية والاجتماعية بشكل أمثل.