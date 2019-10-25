تحسباً للأمطار .. سفارة المملكة بالقاهرة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر

دعت السفارة السعودية في القاهرة، مواطنيها، إلى توخي الحيطة والحذر في تحركاتهم، مؤكدة أهمية تحرُّك المسافرين للمطار في وقتٍ مبكرٍ قبل المواعيد المقررة للرحلات.
وأوضحت السفارة أن هذا التنبيه يأتي نظراً لتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة وغداً السبت.
وقالت السفارة: في حال رغبة المواطنين الكرام التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة، نأمل الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بشؤون السعوديين: 01145331197.السفارة السعودية السفارة السعودية في القاهرة القاهرة أمطار
أكّدت أهمية تحرُّك المسافرين للمطار قبل مواعيد الرحلات بوقت كافٍ
دعت السفارة السعودية في القاهرة، مواطنيها، إلى توخي الحيطة والحذر في تحركاتهم، مؤكدة أهمية تحرُّك المسافرين للمطار في وقتٍ مبكرٍ قبل المواعيد المقررة للرحلات.
وأوضحت السفارة أن هذا التنبيه يأتي نظراً لتوقع هطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة وغداً السبت.
وقالت السفارة: في حال رغبة المواطنين الكرام التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة، نأمل الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بشؤون السعوديين: 01145331197.