بالفيديو: التحالف يدمر ورشاً لتفخيخ الصواريخ والطائرات المسيرة لميليشيا الحوثي

ضمن العملية العسكرية النوعية ضدها

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، أحد الاستهدافات الدقيقة لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات بدون طيار بأحد المعسكرات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

جاء ذلك ضمن العملية العسكرية النوعية التي تشنّها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنفيذ العديد من الضربات الجوية الموجعة، والتي تستهدف مخازن القدرات النوعية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في العاصمة المحتلة صنعاء.

وتأتي غارات التحالف تأكيداً على حماية المدنيين والأعيان المدنية من انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية، والتي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد التحالف أن تنفيذ العملية العسكرية يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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