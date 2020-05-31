43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 16894

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 896 حالة وفاة.