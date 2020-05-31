43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 16894

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 896 حالة وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

2

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 02:56 PM

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 16894

43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 294

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 16894 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 896 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

اليابان فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020