الإمارات: 2.373 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المتعافين يصل إلى 396.433 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 415.705 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.345 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.784 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 396.433 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2021 - 25 رجب 1442 02:25 PM

إجمالي المتعافين يصل إلى 396.433 حالة

الإمارات: 2.373 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 415.705 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.345 وفاة.

وأشارت إلى شفاء 1.784 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 396.433 حالة.

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