شرطة الرياض تطيح بـ3 مخالفين لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السلب

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، وهم (اثنان من الجنسية الباكستانية وواحد من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السلب تمثلت باستدراج قائدي مركبات الأجرة في عدة مواقع بمدينة الرياض، والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، قدرت بمبلغ 14 ألف ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

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05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 04:38 PM

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ3 مخالفين لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السلب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، وهم (اثنان من الجنسية الباكستانية وواحد من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السلب تمثلت باستدراج قائدي مركبات الأجرة في عدة مواقع بمدينة الرياض، والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات، قدرت بمبلغ 14 ألف ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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