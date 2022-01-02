1300 عامود إنارة تضيء مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة

ضمن سلسلة خدمات راقية لزواره

وفّرت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 1300 عامود إنارة أضاءت بها شوارع وميادين المهرجان.

وقال رئيس لجنة العمليات في نادي الإبل ومهرجان الملك عبدالعزيز المهندس معاذ مرغلاني: "حرصت إدارة المهرجان لتوفير أفضل وأرقى الخدمات للزوار وتوفير كامل المستلزمات والخدمات على مختلف الأصعدة، والتي تشكل الإنارة أحدها؛ حيث يبلغ عدد الأعمدة 1300 عامود كهربائي، منها 150 عامودًا تعمل بالطاقة الشمسية، تحمل 2000 فانوس تتراوح ارتفاعاتها من 6 إلى 12 مترًا".

وأضاف "وزعت تلك الأعمدة على مختلف شوارع ومداخل المهرجان والأسواق وكل الساحات"، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة لها تتم بشكل دوري وفق فرق فنية مختصة تقف بشكل يومي على مختلف الأعطال وتعمل على إصلاحها بهدف توفير الإضاءة الدائمة والجيدة للزائرين والمشاركين في المهرجان.



ويواصل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل استقبال زواره وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هدفت إلى توفير مختلف متطلباتهم على جميع الأصعدة.