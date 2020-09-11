أمطار متفرقة في "القريات".. والبرد يكسو غرب العيساوية بالبياض

"الأرصاد": استمرار الحالة الماطرة حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة

شهدت محافظة القريات والقرى التابعة لها، أمطاراً متفرقة بين المتوسطة والخفيفة، فيما شهدت هجرة الخيال غرب "العيساوية" بمحافظة القريات، تساقطاً للبرد اكتست على إثره الأرض بالبياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت مساء اليوم، استمرار الحالة الجوية من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، حتى العاشرة مساء.