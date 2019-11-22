بتغريدة "فارسية".. "بومبيو" يشجع الثوار الإيرانيين ويدعوهم لتوثيق انتهاكات الملالي

الخارجية الأمريكية تخصّص حسابًا على تطبيق "تليجرام" لتلقّي شكاواهم

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المتظاهرين الإيرانيين بتوثيق أعمال العنف والقمع التي يتعرضون لها من سلطات النظام الإيراني، وإرسالها لهم لفضحهم وإدانتهم على أعمالهم.

وحصدت تغريدة الوزير الأمريكي التي وجهها باللغة الفارسية، أكثر من (3500) إعادة نشر، وثمانية آلاف إعجاب، وقال وفيها: "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان، أرسلوا لنا مقاطع الفيديو الخاصة بكم والصور والمعلومات حول قمع الاحتجاجات من قبل النظام الإيراني. سوف تدين الولايات المتحدة علنًا اضطهاد المحتجين".

وأضاف: "يمكنكم التواصل معنا عن طريق حساب "التليجرام (RFJ_Farsi_Bot@)".

يذكر أن سلطات الملالي في طهران تعزل شعبها عن العالم، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لسياساتهم؛ حيث قطعت الإنترنت عنهم لمنعهم من التواصل فيما بينهم وتنظيم صفوفهم، وكذلك نقل أعمال القمع التي يتعرضون لها للعالم الخارجي.