"صحة جدة" تُحيل رافضي أخذ لقاح "كورونا" إلى لجنة مخالفة المهن الصحية

اتساقاً مع التوجيهات العامة وحفاظاً على أخلاقيات مزاولة المهنة والحماية

توعدت "صحة جدة" بإحالة الممارسين الصحيين الذين رفضوا أخذ لقاح كورونا دون مبرّر طبي، إلى لجنة مخالفة مزاولي المهن الصحية.

وبرّر مدير الشؤون الصحية بجدة الأمر، في تعميم أصدره، أن ذلك جاء نظراً لضعف تطعيم منسوبي صحة المحافظة.

وأفادت "صحة جدة"، ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، في تصريح لـ "سبق"، بأن التعميم تضمن إلزام الممارسين الصحيين من منسوبي صحة جدة بأخذ اللقاح؛ نظراً لعدة جوانب تتعلّق بالتوجّه العام لكافة قطاعات الدولة في محاربة تفشي هذه الجائحة والمحافظة على المكتسبات العظيمة التي حققتها المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن، مشيرة إلى أن من واجبات الممارسين الصحيين كافة الالتزام بدليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهذا ما تؤكّده الأنظمة في مزاولة المهن الصحية.

وأضافت، أن أخذ الممارس الصحي اللقاح يعد واجباً مهنياً، ومخالفته؛ إن لم يوجد مبرر طبي يحول دون أخذ اللقاح، لحماية الممارس الصحي نفسه من الأخطار المحتملة أثناء ممارسته المهنة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقاية نفسه من الأمراض المعدية.

وتابعت "صحة جدة" أن أخذ اللقاح يتماشى مع الأنظمة والتعليمات ويحقق المصلحة العامة المرجوة التي تضمن سلامة المجتمع -بإذن الله-، ويحول دون حرمان أو نقص المنظومة الصحية من الكوادر البشرية اللازمة نتيجة "العدوى"، وهذا ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية، ويضمن -بإذن الله- ألا يكون الممارس الصحي "ناقلاً" للمرض سواء بين المراجعين أو مَن يتعامل معهم.