بقيادة "الحنفوش".. طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة النصر والشباب

في ختام جولة "رئاسة العشرين" من دوري المحترفين

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة لقاء النصر والشباب في ختام الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين" لطاقم تحكيم سعودي بقيادة شكري الحنفوش "ساحة"، ويساعده كلٌّ من: عبد الرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، وحسين أبو شاهين حكمًا رابعًا، وحكام الفيديو كل من: عادل شراحيلي وممدوح الشهدان.

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01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 06:33 PM

في ختام جولة "رئاسة العشرين" من دوري المحترفين

بقيادة "الحنفوش".. طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراة النصر والشباب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قيادة لقاء النصر والشباب في ختام الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة رئاسة العشرين" لطاقم تحكيم سعودي بقيادة شكري الحنفوش "ساحة"، ويساعده كلٌّ من: عبد الرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، وحسين أبو شاهين حكمًا رابعًا، وحكام الفيديو كل من: عادل شراحيلي وممدوح الشهدان.

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