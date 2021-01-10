موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع

الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات #الحرارة يصحب بنشاط في #الرياح

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع أن يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات #الحرارة يُصحب بنشاطٍ في #الرياح اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري إلى بداية الأسبوع المقبل على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة.

وأضاف: كما يتوقع أن تتهيّأ الفرصة لهطول #الأمطار على أجزاءٍ من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة_المنوّرة #مكة_المكرّمة (تشمل السواحل) خلال نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 02:08 PM

الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات #الحرارة يصحب بنشاط في #الرياح

موجة برد تواعد أجواء المملكة تصحبها حالة ماطرة.. بدايتها نهاية الأسبوع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع أن يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات #الحرارة يُصحب بنشاطٍ في #الرياح اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري إلى بداية الأسبوع المقبل على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة.

وأضاف: كما يتوقع أن تتهيّأ الفرصة لهطول #الأمطار على أجزاءٍ من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة_المنوّرة #مكة_المكرّمة (تشمل السواحل) خلال نهاية الأسبوع الجاري.

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