"كورونا لا يرحم".. شاهد أب يبكي ولا يستطيع احتضان طفله المصاب

دموع أم لا تمكنها من العبور بابنتها المصابة بالسرطان

للمأساة وجوه أخرى، فلا تتوقف الأضرار الناتجة على انتشار فيروس كورونا على أنه قد يؤدي إلى الوفاة، ولكن ثمة أضرار أخرى أكبر وتأثيرها قد يجعلك تدخل في نوبة بكاء، وتكشف اللقطات التالية عن جانب للمأساة التي سببها فيروس كورونا، بعيدًا عن حصده للضحايا.

ويقول تقرير مصور على شبكة "سكاي نيوز" كيف نتخيل أن أبًا لا يستطيع احتضان طفله المصاب بالفيروس، حتى أجهش بالبكاء عندما رفع الطفل ذراعيه طالبًا منه حمله واحتضانه، أو الأم الباكية والتي ترجو من رجال الأمن السماح لها بالعبور بابنتها المصابة بمرض السرطان، حتى تتمكن من علاجها.

ومن المشاهد المؤثرة بسبب انتشار فيروس كورونا، الهروب الجماعي من المدن التي جعلها تتحول إلى مدن أشباح بشوارع فاضية، لا يوجد بها أي مظاهر للحياة، خاصة مع انتشار هذا الفيروس، ووصول أعداد الوفيات في الصين إلى أكثر من 300 حالة، فضلاً عن عدد كبير من المصابين وصل إلى أكثر من 14 ألف حالة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم الأحد، نقلاً عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت، وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وسُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس. وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصًا بالفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصًا ليسجل العدد الإجمالى للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

وأفادت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية بارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في الولايات المتحدة إلى 8 أشخاص، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وأوضحت وزارة الصحة العامة في الولاية - وفقًا للشبكة - أن المصاب الجديد شاب في العشرينيات من العمر، حيث تقدم من تلقاء نفسه للفحوصات الطبية فور عودته مؤخرًا من مقاطعة "ووهان" الصينية مركز فيروس كورونا.