الأخضر السعودي يواجه البحرين.. ومصر أمام المغرب

ضمن منافسات بطولة السعودية الدولية لكرة اليد

تستأنف غدًا الأحد منافسات بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد، بعد أن منحت اللجنة المنظمة اليوم السبت راحة لكافة المنتخبات المشاركة؛ حيث سينطلق في الساعة الرابعة عصرًا اللقاء الأول من اليوم الثاني من البطولة الذي سيواجه فيه المنتخب المصري نظيره المنتخب المغربي على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.



وفي ثاني المواجهات من اليوم ذاته يقابل المنتخب السعودي المنتخب البحريني عند السادسة مساءً على نفس الصالة.



ومن المتوقع أن يزج مدرب الأخضر ديديه دينارت بكافة اللاعبين للاستفادة من مواجهة أحد أفضل المنتخبات الآسيوية "البحرين"، الذي يشارك في البطولة بعناصره الأساسية؛ إذ شهد اللقاء الأول للأخضر غياب عدد من اللاعبين خارج تشكيلة الفرنسي دينارت.



يذكر ان أخضر اليد تفوق في اليوم الأول من البطولة على المنتخب المغربي بنتيجة 35-21، فيما شهدت الثوان الأربع الأخيرة في اللقاء الثاني تفوق المنتخب المصري على نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 30 - 29.