"هلال الباحة" يدرِّب 240 متطوعًا ومتطوعة بمهرجان ديار العز بالمخواة

"الزهراني": فِرق إسعافية وتطوعية راجلة قامت بتقديم خدماتها للزوار

قام الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بتدريب 240 متطوعًا ومتطوعة بمهرجان ربيع منطقة الباحة المقام بديار العز بالمخواة، وقد ساد المهرجان روح العمل الجماعي.

كما قام "هلال الباحة" بتسخير التجهيزات والاستعدادات كافة لتقديم الخدمات لمرتادي المهرجان من مباشرة جميع الحالات الإسعافية والطارئة إن وجدت – لا قدر الله -. وعملت الهيئة على تدريب المتطوعين والمتطوعات، وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية.

وقالت المتطوعة ربى عبدالله الغامدي، طالبة جامعية: "إننا من خلال عملنا التطوعي نكتسب الخبرة في هذا المجال، وأيضًا نقدم خدمة إنسانية".

وقالت أيضًا المتطوعة زهراء الغامدي، طالبة جامعية، إنها وجدت مهرجان ديار العز فرصة للعمل التطوعي مع فريق الهلال الأحمر، وإنها سعيدة بهذا العمل الإنساني والوطني في خدمة المجتمع.

وأشارت المتطوعة فرح الغامدي، طالبة جامعية أيضًا، إلى أنها كانت "حريصة على الانخراط في العمل التطوعي تحت مظلة الهلال الأحمر الذي أتاح لنا الفرصة من خلال التدريب والتأهيل، ونتمنى أن يكون لنا مشاركة في العمل التطوعي في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن؛ إذ يجمع عملنا التطوعي بين الجانب الديني والإنساني والوطني".

وقال المتطوع ريان عبدالخالق حنش، طالب طب: "إننا نقوم بالمشاركة في العديد من الفعاليات والمناسبات؛ وهذا يؤهلنا أكثر في التدريب الإسعافي".

ويشاركه الرأي المتطوع مبارك ساعد المالكي الذي وجد المتعة والجدية في العمل التطوعي وأعمال التوعية والتثقيف، ونشر تطبيق "أسعفني 997".

أما المتطوع فراس عطية الزهراني، طالب جامعي، فهو على استعداد للعمل التطوعي في أي منطقة في السعودية.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن الهلال الأحمر بالباحة يشارك طيلة أيام المهرجان بفرق إسعافية، وفرق تطوعية راجلة؛ وذلك حرصًا منهم على سلامة الحضور، وتقديم خدمات إسعافية لزوار المهرجان، وشرح أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتوزيع بروشورات إسعافية. كما يتم تقديم فحوصات طبية لزوار المهرجان. ويأتي ذلك بمتابعة من المدير العام خالد محمد الغامدي، ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، وبإشراف مباشر من مدير إدارة التطوع بالمنطقة والقيادات الميدانية، ووجود مدير مركز الهلال الأحمر بالمخواة.

وأضاف الزهراني بأنه بلغ عدد المشاركين من الفرق الإسعافية التطوعية من الرجال والنساء بالمهرجان 240 متطوعًا ومتطوعة، وأيضًا هناك متطوعون رسميون مسعفون.

وأشار الزهراني إلى أن الالتحاق بالفرق التطوعية للرجال والنساء الراغبين بالتطوع في خدمة المجتمع عن طريق التسجيل بالموقع الخاص بالإدارة العامة للتطوع بالهيئة من خلال الرابط:

https://volunteer.srca.org.sa