#منتجاتنا_متوفرة.. الحبوب: ٤٠ باخرة شعير علفي مبرمج وصولها للمملكة

المؤسسة: حتى شهر يونيو ٢٠٢٠ وتعاقدنا عليها بكمية قدرها ٢.٣ مليون طن

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب: إنها تستقبل عدد (٤٠) باخرة شعير علفي تم التعاقد عليها، ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠، بكميه قدرها (٢.٣) مليون طن.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس: نستقبل عدد (١٩) باخرة قمح تم التعاقد عليها ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠، بكمية قدرها (١.٢) مليون طن.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، قد قال أمس أيضًا: إن الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق يبلغ ١٥ ألف طن، والذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملًا، وابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم استلام ما يقارب ٧٠٠ ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من مليون ومائتي ألف طن من القمح المستورد.