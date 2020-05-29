جديد "كورونا" في اليمن.. تسجيل 8 وفيات بينهم 4 حالات لإصابات سابقة

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة؛ حيث جرى تسجيل (5) حالات جديدة بينها (4) وفيات، إضافة إلى (4) وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقاً.
وذكرت اللجنة أن حالات الوفاة تتمثل في: (3) وفيات في #شبوة، و(3) وفيات في #مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في #حضرموت ، وحالة إصابة في الضالع؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى (283)؛ بينها (65) وفاة، و(11) تعافيًا.فيروس كورونا الجديد
كشفت عنها اللجنة الوطنية لمواجهة الوباء ليرتفع إجمالي الحالات إلى 283
كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة؛ حيث جرى تسجيل (5) حالات جديدة بينها (4) وفيات، إضافة إلى (4) وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقاً.
وذكرت اللجنة أن حالات الوفاة تتمثل في: (3) وفيات في #شبوة، و(3) وفيات في #مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في #حضرموت ، وحالة إصابة في الضالع؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى (283)؛ بينها (65) وفاة، و(11) تعافيًا.