جديد "كورونا" في اليمن.. تسجيل 8 وفيات بينهم 4 حالات لإصابات سابقة

كشفت عنها اللجنة الوطنية لمواجهة الوباء ليرتفع إجمالي الحالات إلى 283

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة؛ حيث جرى تسجيل (5) حالات جديدة بينها (4) وفيات، إضافة إلى (4) وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقاً.

وذكرت اللجنة أن حالات الوفاة تتمثل في: (3) وفيات في #شبوة، و(3) وفيات في #مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في #حضرموت ، وحالة إصابة في الضالع؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى (283)؛ بينها (65) وفاة، و(11) تعافيًا.