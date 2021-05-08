"الأرصاد" : سحب رعدية على منطقة نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، و شرورة ، وخباش ، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 02:20 PM

"الأرصاد" : سحب رعدية على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، و شرورة ، وخباش ، ويدمة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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