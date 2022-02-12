رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.. حتى الـ٧ مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والفقرة والمهد وبدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا تستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

حالة الطقس الأرصاد

1

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 10:13 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.. حتى الـ٧ مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 299

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والفقرة والمهد وبدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا تستمر حتى الساعة الـ٧ مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022