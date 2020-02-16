"الفيصل": بطولة كأس العرب أثمرت عن نجوم كثر.. وننتظر المزيد

رحّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بجميع المنتخبات المشاركة في منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي تنطلق غدًا الاثنين 17 فبراير بتنظيمٍ من الاتحاد العربي بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة في مدن: الرياض والدمام والخبر بالمملكة، وتستمر حتى الخامس من شهر مارس القادم.



وقال "الفيصل": "الاتحاد العربي يسعى لبناء منظومة رياضية متكاملة تسهم في صناعة الرياضة وتطويرها وتنميتها في الوطن العربي، ترتكز على تنمية المواهب الكروية العربية من خلال إطلاق مسابقات لمختلف الفئات العمرية ذات طابع فني وتنظيم عالٍ تسهم في إكساب اللاعبين خبرات فنية مفيدة لهم في مستقبلهم الرياضي"، مبينًا أن بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب صاحبة التاريخ العريق التي بدأت عام 1983 بكأس فلسطين، أثمرت عن الكثير من النجوم العرب في مختلف الدول العربية، واليوم هاهي البطولة تمضي نحو تحقيق أهدافها، وإن شاء الله تقدّم للكرة العربية مزيدًا من النجوم الأفذاذ".



وتمنّى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم لجميع المنتخبات العربية، بما فيها الضيفان الجديدان منتخبا السنغال ومدغشقر؛ التوفيق والنجاح في منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، متمنيًا كذلك للجميع طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، داعيًا كافة الجماهير الرياضية لحضور مباريات البطولة.