بالفيديو.. طالب يتبرع بقيمة جائزة عن زميله المتوفى.. و"التعليم" تكرمه

ضرب أروع الأمثلة في الوفاء والصداقة

ضرب الطالب صهيب بن عبده حمدي من مدرسة الشمهانية الابتدائية والمتوسطة التابعة لمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي أروع الأمثلة في الوفاء والصداقة، وذلك لتبرعه بجائزة تفوقه عن زميله الذي فارق الحياة غرقاً في الفصل الدراسي الأول، الطالب ضياء حمدي، والذي كان يدرس معه بذات الفصل وتربطهما علاقة صداقة قوية، مما جعل الجميع يشيد في بادرته ووفائه لزميله.

وقد كرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمكتبه بالإدارة اليوم الطالب صهيب بحضور المساعد للشؤون التعليمية ووالد الطالب.

‏وأشاد "الأحوس" بما قام به الطالب من فعل نبيل ينم عن طيب أصله وحسن تربيته، مضيفاً أن الطالب يشكل نموذجاً للطالب المثالي الذي تظهر في سلوكياته الأخلاق الإسلامية والشيم العربية حيث إن "صهيب" وأقرانه يمثلون مستقبل الوطن الذي نعول عليهم الكثير في رقي مجتمعهم وتقديم صورة صحيحة عن الإسلام وسماحته وتقديم رسالة جميلة عن وطننا، مقدماً الشكر لأسرته ومتمنياً له دوام التوفيق والتميز.