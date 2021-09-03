جامعة الملك خالد.. إنهاء إجراءات قبول 1200 طالب وطالبة وبث الجداول الدراسية بالدراسات العليا

"آل فائع": العمادة تتابع مع كليات الجامعة كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية

أنهت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد إجراءات القبول لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، في جميع التخصصات، للعام الجامعي 1443هـ، وبثّ الجداول الدراسية، والانتهاء من استقبال طلبات تأجيل القبول للطلاب والطالبات المقبولين حديثاً.

وأبان عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع؛ أن عدد المقبولين والمقبولات في جميع البرامج لهذا العام بلغ 1210 طلاب وطالبات، مشيراً إلى أن العمادة تتابع مع كليات الجامعة كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، حيث تمت زيارة عدد من الكليات للاطمئنان على جاهزيتها للعودة الحضورية الآمنة وبدء العام الجامعي الجديد، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات والتدابير الوقائية.