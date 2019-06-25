دوريات الأمن تقبض على شخص أقدم على طعن وافد.. لتعبئة سيارته بالوقود!

تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من القبض على شخص قام بطعن أحد الوافدين من الجنسية الآسيوية بعدة طعنات متفرقه ثم قام بتعبئة وقود من إحدى محطات الوقود ولاذ بالفرار، دوريات الأمن نجحت بالقبض على المتهم وإحالته لجهة الاختصاص.

يشار إلى أن دوريات الأمن وبتوجيهات "الأمن العام" تبذل جهودًا كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها .

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25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 04:05 PM

دوريات الأمن تقبض على شخص أقدم على طعن وافد.. لتعبئة سيارته بالوقود!

عبدالله البرقاوي

الرياض

22 14,417

تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من القبض على شخص قام بطعن أحد الوافدين من الجنسية الآسيوية بعدة طعنات متفرقه ثم قام بتعبئة وقود من إحدى محطات الوقود ولاذ بالفرار، دوريات الأمن نجحت بالقبض على المتهم وإحالته لجهة الاختصاص.

يشار إلى أن دوريات الأمن وبتوجيهات "الأمن العام" تبذل جهودًا كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها .

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