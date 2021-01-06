مكة.. إغلاق 8 منشآت وإشعار 13 أخرى لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية

ضِمن جهود الأمانة للحفاظ على الصحة العامة والتصدي لفيروس كورونا

واصلت وكالة البلديات -ممثلةً في البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقات البلديات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الجولات في بلدية المعابدة، عن إشعار 13 منشأة تجارية، وإغلاق 8 أخرى لعدة مخالفات؛ من أهمها: عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عدم تجديد الرخصة التشغيلية.