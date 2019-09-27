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يصلى عليها يوم غدٍ السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بالرياض

الديوان الملكي يعلن: وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن

أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ السبت الموافق 29/ 1/1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي نص "بيان من الديوان الملكي":

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29/ 1/1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.