"بن فرحان" في "اجتماع اليونسكو لوزراء الثقافة": الإنسان على رأس أولويات المملكة

قال: السعودية اتخذت مبكرًا قرارات حازمة وشجاعة لمواجهة جائحة كورونا

‎أّكّد وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- باتخاذها مبكراً قرارات حازمة وشجاعة لمواجهة جائحة كورونا، تترجم اهتمامها بالإنسان؛ كونه في رأس أولوياتها.

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وقال وزير الثقافة، خلال اجتماع نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن بعد، اليوم (الأربعاء): إن المملكة دفعت بحلول مبتكرة لتوفير أمن وصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها على حد سواء، ولتضمن حياة كريمة لهم.

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واستعرض سموه تجربة المملكة في مواجهة فيروس كورونا على كافة الأصعدة، وخصوصًا الصعيد الثقافي، لافتًا إلى مبادرات دعم القطاع الخاص لضمان استدامته، ودعوة خادم الحرمين الشريفين إلى انعقاد قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين لمناقشة سبل مواجهة الجائحة، إضافة إلى مساندة موظفي القطاع الخاص، بإعلانها التكفل بصرف 60% من رواتب العاملين فيه لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك العاملين في المؤسسات الثقافية الخاصة.

‎وأشار إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج مجاناً لجميع مصابي فيروس كورونا من مواطنين ومقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة، وتسهيل إجراءات المواطنين من خارج البلاد إلى وطنهم وتكفل الحكومة بكافة تكاليف السفر والإعاشة خلال فترة العزل الوقائي، ومساعدة المملكة السخيّة لمنظمة الصحة العالمية.

‎وأكّد سموه أن المملكة نجحت في استثمار بنيتها التحتية الضخمة في الاتصالات والإنترنت للوصول إلى المستفيدين في عدة قطاعات؛ من بينها الثقافة والتعليم، مضيفاً: "من منطلق إيمان بلادي بأهمية الثقافة والفنون باعتبارهما مظلة إنسانية مشتركة بين الشعوب، ومنارة لإثراء حياة الفرد وتعزيز هويته وعلاقته مع الآخر؛ أطلقت وزارة الثقافة مبادرات عدة تحت شعار "الثقافة في العزلة"، في مختلف القطاعات كالمسرح والأدب والترجمة والقراءة والأفلام، لتعزيز الإبداع الثقافي في هذا الظرف الاستثنائي وابتكار أنشطة ثقافية توفر مساحات للمبدعين".

‎وأشار سموه إلى أن مشاركات المبدعين والمهتمين مستمرة في التدفق على البوابات الإلكترونية التي حددتها وزارة الثقافة، سواء في مبادرة "أدب العزلة"، أو مسابقة التأليف المسرحي، أو في مارثون القراءة وغيرها.

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وختم سموه كملته بالقول: "نرجو أن يساهم اجتماعنا اليوم في تبادل الأفكار والتواصل بيننا لتعزيز أهداف منظمة "اليونسكو" والتي تتقاطع مع أهداف ورؤية المملكة، ونسأل الله أن يحمي الإنسان في كل مكان ويمتعه بالصحة والأمن والاستقرار".