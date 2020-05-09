"برالرياض" توزع 30 ألف سلة رمضانية على متضررى "كورونا "

تشارك جمعية البر بالرياض بكافة فروعها وبموافقة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مبادرة "غذاؤنا واحد" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأولى مبادرات الصندوق المجتمعي بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف ومجلس الجمعيات الأهلية ومجلس المؤسسات الأهلية.

وقال الأمين العام لجمعية البر الأهلية بالرياض الدكتور ثامر ناصر بن غشيان إن الجمعية كانت سباقة وفاعلة في مبادرة "غذاؤنا واحد"، حيث ساهمت بمليون ريال دعما للأسر المتضررة في محافظات منطقة الرياض بموافقة أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر حفظه الله.

وأوضح “بن غشيان” أن الجمعية ساهمت مع جمعيات البر بمحافظات منطقة الرياض بتوزيع 30 ألف سلة غذائية كان نصيب جمعية البر بالرياض منها يزيد على 12 ألف سلة، كما قامت بتوزيع أكثر من ٥٥ ألف وجبة وكذلك وزعت ٨٥٠٠ كرتون تمر إضافة إلى توزيع اللحوم وسلات الخضار وغيرها.

واختتم "بن غشيان" أن هناك مشروعًا آخر ضخمًا وهو مبادرة تفطير صائم للمسجلين في الجمعية والذين يصرف لهم مساعدات دورية قرابة ٢٠ ألف مستفيد، والذين سجلوا في أثناء الأزمة بلغ أكثر من ٧ آلاف مستفيد، سائلين الله التوفيق والسداد.

