"إغاثي" الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروعَيْ العيادات الطبية المتنقلة بـ"الحديدة"

ضخ 260.000 لتر مياه للشرب و325.000 لتر للاستخدام الشخصي للخزانات

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع العيادات الطبية التغذوية المتنقلة، ومشروع المياه والإصحاح البيئي، وذلك في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وقُدِّم العلاج في العيادات المتنقلة خلال الأسبوع الممتد من 19 - 25/ يوليو 2019م لـ752 مستفيدًا في عيادة الباطنية، ولـ1.323 مستفيدًا في الطوارئ، ولـ9 مستفيدين في عيادة التغذية العلاجية. وراجع عيادة التحصين 16 مريضًا، وعيادة تضميد الجراح 293 مريضًا، وقسم التنويم 29 مراجعًا.

فيما صرفت أدوية لـ2.698 مستفيدًا، واستفاد مريض واحد من الإحالة الطبية، وأُجريت فحوصات مخبرية لـ 813 مريضًا، كما راجع قسم التوليد 8 نساء، وقسم التوعية والتثقيف 831 شخصًا. وعاين الفريق الطبي المتنقل 539 حالة، وراجع قسم التحصين لدى الفريق 19 مستفيدًا، وصُرفت الأدوية لـ 539 مريضًا.

أما عن مشروع المياه والإصحاح البيئي فقد جرى ضخ 260.000 لتر مياه صحية صالحة للشرب، وضخ 325.000 لتر من مياه الاستخدام الشخصي للخزانات، كما تم نقل 133 نقلة لرفع المخلفات والنفايات من مخيمات النازحين والمجتمع المضيف لسكان الخوخة بالكامل، ونقل مياه الصرف الصحي والتخلص منها. واستفاد من جميع هذه الخدمات 4.250 فردًا.