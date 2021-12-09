وزير الثقافة يزور متحف قطر الوطني

على هامش زيارة ولي العهد الحالية

زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم، متحف قطر الوطني في الدوحة، برفقة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة في دولة قطر، والسيد عيسى بن محمد المهندي نائب رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، وأحمد النملة الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر.

جاء ذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية لدولة قطر.

واطلع الأمير "بدر" على محتويات متحف قطر الوطني وصالاته التي تحكي مراحل تاريخية وثقافية لقطر.

وناقش وزير الثقافة مع نظيره القطري تعزيز أوجه التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات في القطاعات الثقافية بين البلدين الشقيقين.