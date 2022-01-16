"الغامدي" للمرتبة الثالثة عشرة

صدرت موافقة أمين عام مكتبة الملك فهد الوطنية المكلف الدكتور منصور بن عبدالله الزامل على ترقية حسين بن محمد الغامدي بالمرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مدير عام خدمات المستفيدين.

وقدّم "الغامدي" شكره لأمين عام المكتبة المكلف ونائبه سليمان بن يوسف المسعود على هذه الثقة، وأن تكون حافزاً لبذل المزيد من الجد والاجتهاد وتحقيق مزيد من التطلعات والنجاحات.