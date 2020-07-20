أمريكا تفرض عقوبات على الرئيس الشيشاني

منعته من السفر إليها

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الاثنين)، عقوبات على رئيس جمهورية الشيشان التي تقع في جنوب روسيا، ومنعته من السفر إلى الولايات المتحدة؛ بسبب اتهامات بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال تعذيب.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان نقلته "رويترز"، عن خشيته من أن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستغلّ تفشّي وباء كورونا المستجد كذريعة لارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق سكان المنطقة.