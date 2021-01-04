عدو البشرية.. إصابات كورونا تبلغ 84.9 مليون حول العالم

"جونز هوبكنز": الوفيات سجّلت مليوناً و839 ألفاً و848 حالة

سجّل العالم عدد حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 84 مليوناً و864 ألفاً و877 حالة، الأحد، بحلول الساعة 19:39 بالتوقيت العالمي الموحد، وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت الوفيات من جرّاء مرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس، مليوناً و839 ألفاً و848 حالة.