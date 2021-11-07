"الداخلية": 703 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع

قالت: سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ234 مخالفة و مكة المكرمة بـ205

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (703) مخالفات، وذلك خلال الفترة من 25/ 3/ 1443هـ وحتى 1/ 4/ 1443هـ.

وسجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (234) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ(205) مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ(98) مخالفة، تلتها منطقة حائل بـ(58) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(54) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(23) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(17) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(6) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(6) مخالفات، ومنطقة جازان بـ(2) مخالفة، كما لم تسجل مناطق الحدود الشمالية والجوف ونجران أية مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.