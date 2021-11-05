"العجمي" يحتفي بزفاف نجله "محمد" بمركز مليجة

احتفل ذعار آل خليفة العجمي بزفاف نجله محمد إلى كريمة محمد آل خليفة العجمي في مركز مليجة وسط حضور عائلي.



من جهته، أعرب فايز العجمي عن أجمل التهاني وأسمى عبارات التبريكات للعريس بهذا الزواج السعيد بإذن الله تعالى. سائلاً الله تعالى للعروسين حياة زوجية سعيدة.