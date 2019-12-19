"الشؤون الإسلامية" تطرح وظائف هندسية وإدارية

بمختلَف فروع الوزارة بالمناطق.. والتقديم لـ3 أيام

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من والوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدة مناطق.

وأوضحت أنها ترغب في شَغلها عن طريق المسابقة؛ مشيرة إلى أن التقديم على هذه الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام فقط.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إلى زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني: https://www.moia.gov.sa.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وظائف

120

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 02:02 PM

بمختلَف فروع الوزارة بالمناطق.. والتقديم لـ3 أيام

"الشؤون الإسلامية" تطرح وظائف هندسية وإدارية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 6,916

طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من والوظائف الشاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدة مناطق.

وأوضحت أنها ترغب في شَغلها عن طريق المسابقة؛ مشيرة إلى أن التقديم على هذه الوظائف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ، ولمدة ثلاثة أيام فقط.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إلى زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني: https://www.moia.gov.sa.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وظائف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019