إغلاق أحد أكبر الأسواق بالطائف لعدم التزامه باحترازات كورونا

أغلقت أمانة محافظة الطائف فجر اليوم الخميس وبمشاركة الجهات المختصة أحد أكبر الأسواق التجارية بالطائف ، وذلك لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا .
وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر بأن الفرق الرقابية كانت قد أنذرت السوق بالإغلاق في حال عدم تقيده بالتدابير اللازمة.أمانة محافظة الطائف
الفرق الرقابية بالأمانة كانت قد أنذرت القائمين عليه في وقت سابق
أغلقت أمانة محافظة الطائف فجر اليوم الخميس وبمشاركة الجهات المختصة أحد أكبر الأسواق التجارية بالطائف ، وذلك لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا .
وأوضحت الأمانة عبر حسابها في تويتر بأن الفرق الرقابية كانت قد أنذرت السوق بالإغلاق في حال عدم تقيده بالتدابير اللازمة.