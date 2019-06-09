"مدني جدة" يخمد حريقاً شبّ في شقة سكنية ويخلي 10 أشخاص

المديرية العامة: كانوا محتجزين .. ونقل ٦ للمستشفى وعُولج 4 بالموقع

أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.

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09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 01:04 PM

المديرية العامة: كانوا محتجزين .. ونقل ٦ للمستشفى وعُولج 4 بالموقع

"مدني جدة" يخمد حريقاً شبّ في شقة سكنية ويخلي 10 أشخاص

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.

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