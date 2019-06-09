"مدني جدة" يخمد حريقاً شبّ في شقة سكنية ويخلي 10 أشخاص

المديرية العامة: كانوا محتجزين .. ونقل ٦ للمستشفى وعُولج 4 بالموقع

أخمدت فِرق الدفاع المدني في جدة، حريقاً شبّ في عمارة سكنية وأخلت 10 أشخاص كانوا محتجزين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية، وتمّ إخلاء ١٠ أشخاص محتجزين، ونقل ٦ للمستشفى، وعُولج أربعة بالموقع.