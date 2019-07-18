ألميرون: حضرت لتطوير الشباب للمنافسة على كل البطولات

قال خورخي ألميرون: سعيد بانضمامي إلى نادي الشباب كونها أول تجربة لي في الخليج عموماً والمملكة العربية السعودية خاصة، وهذا الأمر يمثل لدي تحدياً كبيراً، لمست لدى رئيس النادي الأستاذ خالد البلطان خبرة إدارية كبيرة ومعرفة بكرة القدم سوف تساعدني كثيراً في أداء مهامي.

وجاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل في مقر النادي بمناسبة تقديمه لوسائل الإعلام.

وتابع: وجدت أجواء ممتازة في النادي، الإدارة وفرت لي الكثير من الأدوات والمعينات للقيام بمهامي التدريبية، وسأقدم كل ما لدي من خبرات من أجل تطوبر الفريق وإسعاد الجماهير الشبابية، التي أعدها بأن أبذل كل ما لدي لرضاها.

وأضاف: كل التعاقدات الأخيرة تمت بالمشاورة مع الجهاز الفني، ولقد شاهدت العديد من المباريات للاعبين قبل وصولي إلى هنا، ووقفت على مستوياتهم الفنية، وأيضاً شاهدت عدداً من المباريات للفريق أمام الفرق المنافسة، وكونت فكرة شاملة عن كل اللاعبين في صفوف الفريق.

وأفاد: لاحظت في مباريات الفريق في الموسم الماضي اللعب بطريقة دفاعية في أغلب المباريات، وأنا حضرت لتطوير الفريق للمنافسة على كل البطولات، وسأعمل من أجل إسعاد الجماهير.

وأشار: اجتمعت مع رئيس النادي، وشرحت لهم العديد من النقاط حول أداء اللاعبين، كما طالبت بالتعاقد مع لاعبين في بعض المراكز، وسيتم استقطاب عناصر جديدة لتدعيم صفوف الفريق، وينتظرنا عمل كبير خلال الفترة المقبلة خصوصاً في المعسكر الخارجي.

وكشف: أمس كانت أول مباراة لي مع الفريق، وجاءت هذه المباراة بطلب مني لتقييم أداء اللاعبين، الشباب لديه عناصر شابة واعدة ينتظر منها الكثير، من جانبي سأعطي الفرصة لجميع اللاعبين البارزين، ولن أعتمد على أسماء بعينها، ستكون الأفضلية للاعب الجاهز.

وفي سياق متصل واصل الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته بقيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون، الذي استهلها بتمارين استرجاعية في صالة الحديد تحت إشراف مدرب اللياقة دييغو أوسيي، وذلك بعد فراغ اللاعبين من اللقاء الودي يوم أمس أمام المجزل.

وميدانياً، انطلقت التدريبات بتمارين لياقية خفيفة، ثم أجرى المدرب بعض التدريبات الفنية في منتصف الملعب، ألحقها بتقسيمة على كامل الملعب ركز من خلالها على تطبيق جمل فنية وتكتكية منوعة، واختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

كما بدأ اللاعب محمد عطية برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية أمس (الأربعاء).