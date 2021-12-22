الولايات المتحدة تُسجِّل 288,579 إصابة جديدة بكورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 288,579 إصابة جديدة و1,373 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,115,304، والوفيات 805,112.
و 1,373 وفاة نتيجة الفيروس المستجد
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 288,579 إصابة جديدة و1,373 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,115,304، والوفيات 805,112.