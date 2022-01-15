تايكوندو"العمران" يفوز بكأس بطولة المجموعة الثانية لأندية الشرقية

في ختام المنافسات بنادي هجر الأحساء بمشاركة 17 ناديًا

فاز فريق التايكوندو بنادي العمران، بكأس المركز الأول لبطولة المجموعة الثانية لأندية الشرقية، بعد غياب طويل عن منصة التتويج.

وجاء التفوق بعد حصده (610) نقاط في المنافسات التي اختتمت اليوم السبت، بنادي هجر بالأحساء بمشاركة (17) نادياً.

قاد الإنجاز المدرب الوطني محمد النويصر لتحقيق (4) ذهبيات عبر الأبطال (حسن الكاظم، قاسم النويصر، حسين النويصر، محمد النظام).

فيما حل فريق السلام المركز الثاني بـ (479) نقطة وذهبيتي (مهدي السرور ومصطفى الخواهر)، والترجي ثالثاً بـ (255) نقطة بذهبيتي علي عرقان وحسن الغانم.

ونال الذهب أيضاً (سامي الدجاني ـ القادسية، باقر الغافلي ـ القارة).

وعلى مستوى البومسي، لم تتغير المقاعد كثيراً، حيث واصل فريق الترجي بقيادة المدرب الوطني زهير أبو الرحى وأكرم النور، الاستحواذ على كأس البومسي بـ(242) نقطة وذهبيتي الفردي والجماعي عبر الأبطال (علي آل توفيق، محمد العبد الوهاب، الفضل آل حمادة).

وجاء منافسه ليدي نادي الهدى ثانياً، بمجموع (102) نقطة، وحل نادي العمران ثالثاً بمجموع (42) نقطة.

أشرف على البطولة فنياً رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، ثامر بن عبدالله السعران، وإدارياً مندوب فرع وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء، أحمد بن مبارك الدبل.

من جانب آخر، سلّم رئيس لجنة الحكام فايز السلولي، حكم التايكوندو يوسف الجعفر، شهادة الحزام الأسود (5)، الصادرة من منظمة كيكوون العالمية بعد اجتيازه لاختبارات الترفيع المعتدة.