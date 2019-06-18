الاتفاق يعزز صفوفه بلاعب وسط الهلال لثلاثة مواسم

دون الكشف عن التفاصيل المالية

وقعت إدارة نادي الاتفاق عقدًا مع لاعب الوسط ماجد النجراني لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2022 بعد اجتيازه الفحص الطبي، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

وتعد هذه الصفقة الثالثة التي أبرمتها الإدارة إلى الآن؛ حيث سبق أن تعاقدت مع لاعب الوسط البرازيلي روجيرو كوتينيو قادمًا من الفيصلي في عقد يمتد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وأيضًا مع الظهير التونسي أسامة حدادي لمدة 4 سنوات.

